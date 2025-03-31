Росгвардия опубликовала видео штурма здания в Мурманске, с крыши которого велась стрельба

Сотрудники Росгвардии опубликовали видео штурма дома в Мурманске, с крыши которого велась стрельба

На кадрах можно увидеть бойцов спецназа, находящихся на лестничной клетке и готовящихся задержать злоумышленника.

Поздно вечером 30 марта неизвестный открыл открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. На место ЧП выехали сотрудники экстренных служб.

Чибис призвал жителей района соблюдать меры безопасности. Через некоторое время стало известно, что стрелок получил тяжелое ранение. Стрелявшим оказался 44-летний местный житель, сообщили в СУ СК по Мурманской области. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что в Мурманске неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажки.