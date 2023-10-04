Мужчин, подозреваемых в краже на сумму более пяти миллионов рублей, задержали в Подольске

Сотрудники полиции задержали в Подольске двух местных жителей, подозреваемых в краже деталей от машины для полиграфической печати на сумму свыше пяти миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что злоумышленники работали столярами на одном из предприятий, расположенных на улице Окружная. Используя специальные инструменты, они сняли с листовой офсетной машины 8 медных валов. После чего похищенные детали сдали в ближайший пункт приема цветных металлов, а вырученные деньги потратили на личные нужды

По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Полицейские смогли установить личности подозреваемых после просмотра записей с камер видеонаблюдения.

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