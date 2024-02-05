Мужчин, похитивших имущество на 22 млн рублей, задержали в Подмосковье

Подмосковные полицейские задержали троих мужчин в возрасте от 38 до 49 лет, подозреваемых в разбойном нападении и хищении имущества на двадцать два миллиона рублей из частного дома в Ногинске. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что ночью злоумышленники, одетые в темную одежду и балаклавы, через окно проникли в частный дом, расположенный в деревне Ельня. Схватив хозяйку жилища, они связали ей руки скотчем и, угрожая предметом, схожим с пистолетом, потребовали показать, где хранятся деньги и ювелирные украшения. Напуганная женщина отдала все ценные вещи и денежные средства.

По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ. Личности подозреваемых удалось установить, после чего полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали их по местам жительства.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.