Мужчин, причастных к серии краж из частных домов, задержали в Подмосковье

Подмосковные сотрудники полиции задержали в Подмосковье участников группы, специализирующейся на совершении краж из домов. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что злоумышленники отжимали пластиковые окна и незаконно проникали в домовладения, расположенные на территории городского округа Домодедово, откуда похищали ювелирные украшения, денежные средства и другие личные вещи граждан.

Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали по местам фактического проживания подозреваемых в совершении противоправных деяний. Ими оказались четверо уроженцев Республики Молдова, трое из которых были ранее судимы за аналогичные преступления.

В ходе проведения обысков в квартирах правонарушителей полицейские обнаружили и изъяли: различные ювелирные изделия, бижутерию, денежные средства в иностранной валюте, наручные часы, предметы антиквариата, а приспособления для отжима окон. Имеются основания полагать, что задержанные причастны к совершению серии краж как на территории Домодедовского, так и Одинцовского городских округов.

Ранее стало известно, что три жителя Подмосковья пойдут под суд за незаконный сбыт сильнодействующих веществ.