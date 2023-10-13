Три жителя Подмосковья пойдут под суд за незаконный сбыт сильнодействующих веществ

Трое жителей столичного региона обвиняются в незаконном приобретении, хранении и пересылке в целях сбыта сильнодействующих веществ в крупном размере. Злоумышленники действовали в составе организованной группы.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья, фигуранты совместно с соучастниками арендовали на территории региона две квартиры и магазин, в которых хранили и фасовали сильнодействующие вещества, чтобы после отправить их почтой в разные регионы страны.

Преступная деятельность была пресечена в июле прошлого года. Правоохранители изъяли из незаконного оборота почти тридцать килограммов сильнодействующих веществ.

Уточняется, что уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство. Дело рассмотрит Пушкинский городской суд.

Ранее сообщалось, что жителя Солнечногорска приговорили к одиннадцати годам колонии строгого режима за убийство девушки на почве ревности.