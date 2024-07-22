Мужчина и женщина погибли под колесами поезда на подмосковной станции
Фото: [t.me/newsregions]
Мужчина и женщина погибли под колесами поезда в Московской области, сообщил Regions.
По информации издания, трагедия случилась на станции «Тучково» в Рузском городском округе. По предварительным данным, попавшие под поезд находились в состоянии алкогольного опьянения.
Других подробностей происшествия не приводится.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели подростка 2009 года рождения под колесами электрички на станции «Болшево».