Мужчина и женщина погибли под колесами поезда на подмосковной станции

Безопасность
t.me/newsregions

Фото: [t.me/newsregions]

Мужчина и женщина погибли под колесами поезда в Московской области, сообщил Regions.

По информации издания, трагедия случилась на станции «Тучково» в Рузском городском округе. По предварительным данным, попавшие под поезд находились в состоянии алкогольного опьянения.

Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели подростка 2009 года рождения под колесами электрички на станции «Болшево».

Актуально
Подмосковье