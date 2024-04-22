Подросток погиб под колесами электрички в Подмосковье, возбуждено уголовное дело
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
На подмосковной станции «Болшево» электричка насмерть сбила подростка 2009 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Трагедия случилась накануне вечером. Несовершеннолетний переходил железнодорожные пути в неположенном месте, уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что электричка насмерть сбила мужчину в подмосковном городе Хотьково.