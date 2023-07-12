Мужчина и женщина утонули после падения автомашины в реку в Татарстане

Трагедия произошла рядом с поселком Карповка Пестречинского района. Там местный житель нашел пустую палатку и остатки засохшей еды, после чего правоохранители начали поиски пропавших туристов.

Они обнаружили там же оторванный задний бампер вместе с госномером от автомобиля. Сразу после этого были развернуты поиски технического средства. Его обнаружили в реке Меша совсем рядом с местом стоянки.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Citroen C4, не справившись с управлением, съехал с обрыва в реку», - сообщили представители регионального управления МЧС.

Их заявление привело ТАСС. Вместе с водителем в машине находилась женщина, никому из них выбраться из салона не удалось. Оба человека погибли. Теперь прокуратура Татарстана проводит доследственную проверку по этому делу.