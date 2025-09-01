Мужчина избил врача в Северодвинске из-за помощи другому пациенту

В Архангельской области завершено следствие по уголовному делу 40-летнего жителя Северодвинска, который совершил нападение на медицинского работника в больнице, мотивируя это тем, что помощь оказывалась другому человеку. Информация об этом поступила в «Ленту.ру» из регионального управления Следственного комитета России.

Обвиняемый проходит по статье 115 УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленное нанесение легкого вреда здоровью. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. Известно, что незадолго до инцидента мужчина вышел на свободу из мест лишения свободы.

Согласно данным следствия, инцидент произошел 4 августа в городской больнице скорой медицинской помощи № 2 в Северодвинске. Обвиняемый нанес побои врачу-травматологу из-за оказания им медицинской помощи другому пациенту, что и стало причиной конфликта.

