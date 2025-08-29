В Министерстве образования Екатеринбурга женщина стала жертвой насилия

В Екатеринбурге во время посещения Министерства образования области на женщину было совершено нападение. Об этом сообщила сама пострадавшая, информацию передает телеграм-канал Ural Mash.

Согласно данным канала, 20-летняя гражданка России обратилась в ведомство для решения вопроса о переводе своего ребенка в другой детский сад. Однако, находясь в приемной, у нее возник спор с матерью двоих детей из-за того, что та отказалась пропустить россиянку в кабинет еще раз.

Как утверждает потерпевшая, когда она вошла в кабинет вслед за мужчиной, агрессивная женщина вцепилась ей в волосы, свалила на пол и начала бить головой об кафельный пол. Остановить нападение смогла подруга потерпевшей, которая оттащила нападавшую.

По факту инцидента пострадавшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы, где начато расследование. Кроме того, она планирует направить жалобу непосредственно в министерство. У нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также множественные ссадины и гематомы.

