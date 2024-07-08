Мужчина на велосипеде сбил ребенка в Балашихе

В подмосковной Балашихе неустановленный мужчина на велосипеде сбил ребенка и скрылся. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье на Парковой улице. По словам местной жительницы, обратившейся в полицию, мужчина, управляя велосипедом, сбил ребенка на тротуаре и уехал.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося и личность нарушителя. По итогам будет принято решение в соответствии с законодательством.