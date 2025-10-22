Мужчина нанес жене удар коленом в лицо и выбил зубы во время ссоры в Ульяновской области

В Ульяновской области правоохранительные органы задержали 45-летнего местного жителя по подозрению в совершении насильственных действий в отношении его 42-летней супруги. Информация о резонансном инциденте поступила от пресс-службы регионального ГУ МВД России.

По версии следствия, поводом для бытового конфликта между супругами стала ревность. В ходе ссоры женщина нанесла мужчине подзатыльник, что спровоцировало агрессивную реакцию с его стороны. Мужчина, как установили полицейские, нанес жене мощный удар, от которого она упала, после чего добил ее ударом колена в лицо. В результате этого женщине были выбиты зубы.

Помимо физического насилия, злоумышленник также высказывал в адрес пострадавшей угрозы расправы. На основании этих фактов следствие возбудило в отношении задержанного уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

