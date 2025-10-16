В Белгородской области мужчина отомстил девушке стулом за отказ в знакомстве

В Борисовском районе Белгородской области произошел вопиющий инцидент: 32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил 27-летнюю девушку стулом в кафе за то, что она отказалась с ним познакомиться. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Как выяснили правоохранители, мужчина, злоупотребив спиртным, решил завязать знакомство с двумя посетительницами кафе. Он попытался придвинуть стул к их столику, однако одна из девушек, 27-летняя жительница, отодвинула его, из-за чего несостоявшийся кавалер едва не упал. Рассвирепев от такого «неуважения», мужчина схватил тот же стул и нанес им удар по голове обидчицы.

В результате нападения девушка получила серьезную травму головы. Медики оказали ей необходимую помощь.

В отношении агрессивного посетителя кафе возбуждено уголовное дело.

