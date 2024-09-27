Мужчина напал на семейную пару в ТЦ в Котельниках

Уголовное дело завели в Подмосковье после того, как мужчина совершил нападение на семейную пару. Об этом говорится в сообщении в ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел в одном из торговых центров Котельников, когда уроженец Закавказья снимал наличные в банкомате. В какой-то момент мужчине показалось, что стоящие рядом супруги пытаются узнать пин-код от его карты. Из-за этого злоумышленник напал на них.

По факту случившегося завели дело о хулиганстве. Все подробности инцидента устанавливаются.