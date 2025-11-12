Раскрыта судьба школьницы, внезапно пропавшей после прогулки

В Ленинске-Кузнецком вечером была найдена 12-летняя школьница, не вернувшаяся домой с прогулки в установленное время. Об этом пишет VSE42.Ru .

Тревогу забила мать девочки, немедленно обратившаяся в правоохранительные органы — этот шаг стал ключевым для запуска слаженного механизма поиска. Ориентировка с приметами ребенка была моментально передана всем экипажам Росгвардии, что позволило в сжатые сроки обнаружить девочку на проспекте Кирова.

Школьница объяснила, что просто не заметила, как пролетело время, и не подозревала о поисках. Девочку благополучно вернули родителям, которым, вероятно, предстоит серьезный разговор с ребенком.

Для профилактики подобных ситуаций психологи рекомендуют устанавливать с детьми четкие временные рамки прогулок и использовать простые технические средства контроля — от обычных часов до мобильных приложений с функцией геолокации.

