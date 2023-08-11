Мужчина, обманувший студента, предстанет перед судом в Лобне

Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ в отношении 31-летнего уроженца Волгоградской области завершилось в подмосковной Лобне. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что злоумышленник подошел к 19-летнему студенту и предложил купить у него новый мобильный телефон известной торговой марки. Однако пока парень ходил за остатком денежных средств, обнаружил, что коробка пуста.

Полицейские сумели задержать подозреваемого по горячим следам на привокзальной площади города. В ходе личного досмотра задержанного сотрудники ППСП обнаружили похищенное имущество.

Ранее стало известно, что в Подмосковье задержали таксиста, который похитил у клиента почти 300 тысяч рублей.