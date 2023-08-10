В Подмосковье задержали таксиста, который похитил у клиента почти 300 тысяч рублей

В Подмосковье задержали таксиста, который похитил у клиента почти триста тысяч рублей. Инцидент произошел в Ленинском округе, сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

В полицию обратился москвич в возрасте 46 лет, который рассказал, что стал жертвой кражи в Видном. Мужчина сообщил, что местный водитель такси похитил с его банковского счета около трехсот тысяч рублей.

Похитителя задержали. Им оказался житель Домодедово в возрасте 37 лет. Оказалось, что житель столицы находился в такси в состоянии опьянения и для оплаты передал водителю свой телефон с открытым банковским приложением. Злоумышленник воспользовался моментом и перевел себе 299 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.