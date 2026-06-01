Мужчина обнимал и целовал школьницу в вагоне метро Москвы и был задержан

В Москве задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в педофилии после инцидента в метро. Как сообщают Telegram-каналы, внимание бдительного пассажира привлек взрослый, усадивший себе на колени 13-летнюю девочку, обнимавший и целовавший ее. Очевидец снял происходящее на видео, выложил запись в соцсети и обратился в полицию.

В ходе проверки выяснилось, что задержанный работает в кофейне. Девочкам-подросткам он представлялся 18-летним. Кроме того, в распоряжении канала оказалась фотография, предположительно из соцсетей мужчины, сделанная в зеркале лифта. На снимке он обнимает некую девушку, а подпись гласит: «Мы просто лучшие друзья. С 15-летием, очень люблю тебя».

В настоящее время мужчина арестован, возбуждено уголовное дело.