Мужчина получил 17 лет колонии за расправу над женщиной в Липецкой области

В Липецкой области вынесен судебный вердикт 38-летнему мужчине, приговорившему его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство женщины. Информацию об этом предоставили в областном управлении Следственного комитета России, передает «Лента.ру».

По данным следствия и суда, 18 февраля утром злоумышленник прибыл к дому 39-летней знакомой с целью выяснения отношений. Во время беседы, проходившей в автомобиле жертвы, мужчина извлек нож и нанес ей множественные ранения — не менее 51 удара в область шеи, а также 8 ударов по голове. Свидетелем трагедии стала дочь погибшей, находившаяся на заднем сиденье автомобиля.

Как стало известно «Ленте.ру» из прокуратуры региона, причиной конфликта послужила ревность со стороны осужденного.

В итоге суд признал его виновным в совершении преступления, квалифицированного пунктом «д» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). Кроме того, суд обязал виновного выплатить семье погибшей компенсацию в размере, превышающем 3,9 млн руб.

