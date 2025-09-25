Суд назначил четырежды пожизненное 17-летнему игроку в PUBG

В Пакистане вынесли приговор 17-летнему Заину Али, который несколько лет назад жестоко расправился со своей семьей из-за увлечения онлайн-игрой PUBG. Подросток получил четыре пожизненных срока — по 25 лет за каждую жертву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Independent.

По данным СМИ, трагедия произошла, когда Али было 14 лет. Мальчик несколько часов подряд играл в PUBG, терпя поражения, а затем поссорился с матерью. Потеряв контроль над собой, юноша схватил оружие и открыл огонь по близким.

Жертвами стали его 45-летняя мать, 20-летний брат и две сестры в возрасте 10 и 15 лет. Следствие установило, что именно зависимость от компьютерной игры стала катализатором трагедии.

Судья отметила, что смертной казни Али удалось избежать лишь из-за несовершеннолетия на момент преступления. В приговоре подчеркнуто: увлечение онлайн-игрой оказалось для него сильнее семейных связей.

До этого сообщалось, что психолог Бенетт назвала причины использования людьми нецензурных слов в речи.