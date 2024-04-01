Мужчина получил девять лет колонии за убийство знакомого в Балашихе
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Суд в Подмосковье приговорил к девяти годам колонии строгого режима 36-летнего уроженца Киргизии за убийство знакомого.
Преступление произошло в Балашихе. Мужчины употребляли спиртные напитки, затем между ними случился конфликт, переросший в драку. В ходе ссоры один из них схватил нож и ударил оппонента не менее трех раз.
Спустя время тело погибшего обнаружили его родственники.
Следователи осмотрели место происшествия, провели допросы и назначили комплекс судебных экспертиз. Собранные доказательства легли в основу обвинения.
Ранее сообщалось, что житель Подмосковья предстанет перед судом за убийство знакомого в 2017 году и хищение у него крупной суммы.