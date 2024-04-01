Мужчина получил девять лет колонии за убийство знакомого в Балашихе

Преступление произошло в Балашихе. Мужчины употребляли спиртные напитки, затем между ними случился конфликт, переросший в драку. В ходе ссоры один из них схватил нож и ударил оппонента не менее трех раз.

Спустя время тело погибшего обнаружили его родственники.

Следователи осмотрели место происшествия, провели допросы и назначили комплекс судебных экспертиз. Собранные доказательства легли в основу обвинения.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья предстанет перед судом за убийство знакомого в 2017 году и хищение у него крупной суммы.