Жителя Подмосковья будут судить за убийство знакомого и хищение у него 6,2 млн рублей

Житель Подмосковья предстанет перед судом за убийство, которое он совершил в 2017 году. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры сообщает Агентство «Москва» .

Преступление произошло в мае в Люблино. Обвиняемый и его сообщник знали, что у их общего знакомого имеется крупная сумма денег. Они подсели к нему в автомобиль и нанесли множество ударов ножом, а затем похитили 6,2 миллиона рублей.

Потерпевший в этот же день скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что в Московской области мужчина напал с ножом на двоих посетителей компьютерного клуба.