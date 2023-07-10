Мужчина получил ножевые ранения в ходе драки в Электростали
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
Мужчина получил ножевые ранения в ходе драки, которая произошла на улице в Электростали. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося, сообщили в ГУ МВД РФ по Подмосковью.
Инцидент произошел возле дома на Спортивной улице. Между тремя гражданами возникла ссора, в ходе которой двое ранили ножом третьего. С травмами он был госпитализирован.
Сейчас по данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают личности участников драки.