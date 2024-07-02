Мужчина получил срок за поджог государственного флага России в Подмосковье
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Суд в Подмосковье вынес приговор в отношении 27-летнего жителя Калужской области, который поджег флаг России.
Преступление произошло в сентябре прошлого года в Химках, напомнила пресс-служба прокуратуры Московской области.
В момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что мужчина планировал принять участие в военных действиях на территории иностранного государства.
Виновного приговорили к десяти годам лишения свободы — первые два года злоумышленник проведет в тюрьме, а последующие — в колонии строгого режима.