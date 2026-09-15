Алиев заявил о необъявленной войне против ислама и назвал Европарламент гнездом коррупционеров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями духовенства заявил, что против исламского мира ведется необъявленная война, а исламофобия является лишь ее частью. Об этом сообщает Trend.az .

По словам политика, очернение религии стало целенаправленной политикой, однако он не уточнил, кто именно стоит за этими действиями.

Алиев подчеркнул, что ислам сталкивается с системным давлением, и призвал духовенство к консолидации. В ходе той же встречи он резко высказался о Европейском парламенте, назвав его гнездом коррупционеров. Президент напомнил, что из дома вице-президента структуры изъяли $1 млн в чемоданах, но позднее дело было замято. Он не привел дополнительных деталей или имен.

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