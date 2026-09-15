Алиев заявил о необъявленной войне против ислама и назвал Европарламент гнездом коррупционеров
Алиев заявил о необъявленной войне против ислама
Фото: [Медиасток.рф]
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями духовенства заявил, что против исламского мира ведется необъявленная война, а исламофобия является лишь ее частью. Об этом сообщает Trend.az.
По словам политика, очернение религии стало целенаправленной политикой, однако он не уточнил, кто именно стоит за этими действиями.
Алиев подчеркнул, что ислам сталкивается с системным давлением, и призвал духовенство к консолидации. В ходе той же встречи он резко высказался о Европейском парламенте, назвав его гнездом коррупционеров. Президент напомнил, что из дома вице-президента структуры изъяли $1 млн в чемоданах, но позднее дело было замято. Он не привел дополнительных деталей или имен.
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