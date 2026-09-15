Компост вместо костра: ученый объяснил, почему опасно жечь листья на участке

Сжигание опавшей листвы на загородном участке оборачивается выбросом в воздух угарного газа и других токсичных соединений. Об этом предупредил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Его слова приводит «Газета.Ru».

По словам эксперта, в дыме от костра с листьями содержатся мелкодисперсные частицы сажи, угарный газ и разнообразные токсичные органические вещества. Эти компоненты способны надолго задерживаться в атмосфере и проникать глубоко в дыхательные пути. Особую опасность представляет угарный газ: он связывается с гемоглобином прочнее кислорода, из-за чего кровь теряет способность эффективно переносить кислород к органам и тканям.

Химик отметил, что наиболее высокая концентрация вредных веществ возникает в безветренную погоду, когда дым не рассеивается и скапливается у земли. Ситуацию усугубляют частицы почвы, дорожной пыли и остатки средств для обработки растений, которые могут находиться на листьях. Все это увеличивает число опасных соединений в воздухе. Наиболее рациональным способом утилизации здоровой листвы Дорохов назвал компостирование. Листья с признаками гниения специалист призвал собрать отдельно и передать на вывоз вместе с растительными отходами. Такой подход позволяет избежать загрязнения воздуха и снизить риски для здоровья людей, особенно страдающих заболеваниями дыхательной системы.

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