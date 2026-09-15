Более 1,6 тысячи самозанятых в Подмосковье могут оформить оплачиваемые больничные
ОСФР по Москве и МО выплатило первые пособия по больничным для самозанятых
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Свыше 1,6 тыс. самозанятых из Москвы и области получили право на оплачиваемые больничные. В августе выплаты оформили 30 человек, сообщает отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области.
Заявления о вступлении в программу добровольного страхования начали подавать в январе 2026 года. Полгода непрерывных отчислений — и с августа появилась возможность закрывать листок нетрудоспособности с выплатой. Деньги от Соцфонда приходят в течение 10 рабочих дней. Итоговая сумма зависит от размера взноса, периода их уплаты и стажа.
Сама программа стартовала в начале года. Чтобы попасть в нее, достаточно зарегистрироваться как плательщик добровольных взносов.
Больничный по болезни становится доступен после шести месяцев регулярных отчислений. На пособия по материнству эта мера не распространяется.
Как стать участником программы:
- зарегистрироваться через «Мой налог», «Госуслуги» или клиентскую службу;
- определиться со страховой суммой — ₽35 тыс. или ₽50 тыс.;
- платить взносы по ставке 3,84%: ₽1344 при базе ₽35 тыс. или ₽1920 при базе ₽50 тыс. ежемесячно;
- вносить платежи каждый месяц или разом за год;
- подать заявление на выплату после закрытия больничного.
Присоединиться к программе жители Москвы и Подмосковья могут до 30 сентября 2027 года. Справки — по телефону единого контакт-центра 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный). Также информация доступна в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Макс.