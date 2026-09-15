В российском городе дети-сироты получили пепелище вместо квартир

В Прокопьевске разгорелся скандал вокруг продажи сгоревших квартир детям-сиротам. Двух девочек и мальчика переселили из аварийного жилья, однако вместо благоустроенной квартиры риелторы приобрели им помещение после пожара. Жилье непригодно для проживания, пишет VSE42.RU со ссылкой на SHOT.

На беде семьи, как передает канал и СМИ, нажились двое мужчин — 48 и 42 лет. Один раньше числился в управляющей компании, потом подался на производство. Второй значился в региональном центре недвижимости почти десять лет назад, после чего ушел в стройку и грузоперевозки. Дела у него шли скверно: компании накопили два судебных иска на ₽900 тыс., а личные долги дотянули до ₽5 млн.

Погоня за легкой наживой свела их с семьей, которой требовалось переселение из ветхого жилья. Государство выделило деньги на покупку. Но вместо одной хорошей квартиры дельцы уговорили семью взять сразу три сгоревшие. Пообещали ремонт, но забрали средства и исчезли.

Уголовное дело уже возбуждено. Ход расследования взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.