Житель Берлина обратился за помощью к нижегородским медикам, который годами жил с металлическим осколком в колене и страдал от боли. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на канал «Бокал прессека» в МАХ.

Врач провел комплексную артроскопию, в ходе которой устранил хронический вывих голеностопа и достал из колена пациента металлический осколок, находившийся там несколько лет. Операция оказалась сложной, но малоинвазивной. Именно поэтому пациент смог покинуть клинику уже на следующий день после вмешательства.

Обе проблемы, которые затронули жителя Берлина, критически влияют на суставы и качество жизни, но напрямую не угрожают продолжительности жизни. При грамотной реабилитации и своевременной медицинской помощи с этим можно прожить до самой старости, с чем иностранцу помогли профессионалы в России.

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