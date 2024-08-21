На Урале учительница пропала после общения с незнакомцами

В уральском поселке Бобровском загадочно пропала учительница химии, которая незадолго до исчезновения разговаривала по телефону с неизвестными людьми. Об этом сообщает портал Е1.Ru.

О пропаже женщины стало известно 20 августа. Она села в машину KIA коричневого цвета на госзнаке 850 возле дома на Демина, 37. С тех пор с учительницей не могут выйти на связь, а ее местоположение неизвестно.

Родственница пропавшей рассказала, что у учительницы огромный педагогический стаж, она отличалась сообразительностью. Однако все больше очевидцы верят в версию с мошенниками.

«Свидетели говорят, что она разговаривала с кем-то по телефону перед пропажей. Как будто ей перечисляли список каких-то документов, а она говорила: «Да, взяла, да, это взяла», — отметила девушка.

Муж женщины видел, как супруга ушла с паспортом и зарядкой от телефона. Ученица, ставшая свидетельницей разговора, отметила сильную нервозность педагога. Многие видели, как преподаватель уехала на машине, но тогда этому не придали значения.

Родные опасаются, что учительница попала в мошенническую ловушку. Например, что ее держат в каком-то хостеле или отеле, берут кредиты на нее и родных. Обычно людей после достижения максимальных сумм отпускают. Не исключают, что женщина могла поверить в рассылку аферистов, которые пугают граждан «финансовыми операциями на Украине» и «госизменой». Как раз похожая поступала некоторым жителям села.

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