Мужчина расстрелял в Москве из травматического пистолета двоих сотрудников Росгвардии

Это произошло прошедшей ночью. По имеющимся данным, росгвардейцы были не при исполнении своих служебных обязанностей, и у них произошел конфликт с неизвестным мужчиной. Один из них получил попадание пули в щеку, второй – касательное ранение головы. После этого стрелок скрылся с места происшествия.

«Два сотрудника Росгвардии во время конфликта с мужчиной на улице Твардовского получили огнестрельные ранения. Стрелявший скрылся с места происшествия», - привело слова правоохранителей ТАСС.

Позже подозреваемый в нападении на росгвардейцев был задержан. Здоровье раненых вне опасности, а в отношении злоумышленника сейчас ведется проверка.