Мужчина с сайта знакомств убил столичную жительницу и закопал ее тело на даче
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Мужчина, познакомившись с замужней женщиной на сайте знакомств, позже убил ее и закопал ее тело на дачном участке. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что он основательно подчистил все следы, поэтому поймать его смогли только спустя полгода.
Отмечается, что убитая им женщина была старше на 17 лет. Ее муж знал об этом и их общению не препятствовал, поскольку у пары были свободные отношения.
Добавляется, что в конце прошлого года убийца пригласил женщину в гости на дачу в Новой Москве. Однако муж просил ее не оставаться там ночевать и, заметив ее отсутствие дома ночью, он созвонился с ее ухажером, но тот заявил, что женщина якобы уехала от него и он сам беспокоится, куда та пропала. Она была объявлена в розыск, в ходе обыска дачи никаких улик обнаружено не было.
Позже следователи снова нагрянули к ухажеру и на этот раз его задержали. Он признался, что задушил ее и закопал тело максимально глубоко, позже стер отовсюду отпечатки пальцев. Мужчина имел судимость за убийство трех человек и только вышел на свободу.