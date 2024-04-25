Мужчина с сайта знакомств убил столичную жительницу и закопал ее тело на даче

Мужчина, познакомившись с замужней женщиной на сайте знакомств, позже убил ее и закопал ее тело на дачном участке. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что он основательно подчистил все следы, поэтому поймать его смогли только спустя полгода.

Отмечается, что убитая им женщина была старше на 17 лет. Ее муж знал об этом и их общению не препятствовал, поскольку у пары были свободные отношения.

Добавляется, что в конце прошлого года убийца пригласил женщину в гости на дачу в Новой Москве. Однако муж просил ее не оставаться там ночевать и, заметив ее отсутствие дома ночью, он созвонился с ее ухажером, но тот заявил, что женщина якобы уехала от него и он сам беспокоится, куда та пропала. Она была объявлена в розыск, в ходе обыска дачи никаких улик обнаружено не было.

Позже следователи снова нагрянули к ухажеру и на этот раз его задержали. Он признался, что задушил ее и закопал тело максимально глубоко, позже стер отовсюду отпечатки пальцев. Мужчина имел судимость за убийство трех человек и только вышел на свободу.