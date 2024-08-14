Мужчина скончался в больнице после драки в Ленинском округе

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в деревне Богданиха Ленинского округа. Там случилась драка между приятелями, которые распивали спиртные напитки. В ходе конфликта один мужчина ударил другого кулаком.

Пострадавший был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Злоумышленника задержали на месте и доставили в полицию.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, который пытался задушить возлюбленную.