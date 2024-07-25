В Подмосковье задержали мужчину, который пытался задушить возлюбленную

В Подмосковье задержали 36-летнего ранее судимого мужчину, который подозревается в угрозе убийством, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

Росгвардейцы во время патрулирования улиц Коломны обратили внимание на мужчину, который был схож по внешним признакам с человеком из розыскной ориентировки.

Выяснилось, что за несколько дней до этого мужчина в ходе бытовой ссоры пытался задушить свою сожительницу и угрожал ей убийством. Женщина сообщила о произошедшем в полицию.

Злоумышленника задержали, он во всем признался. По факту случившегося начата проверка.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который напал с бейсбольной битой на своих знакомых.