Мужчина случайно поджег 71-летнюю мать во время пикника в Подмосковье

В Подмосковье мужчина случайно поджег свою мать во время пикника с шашлыками, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в начале недели в Дмитровском округе. Мужчина разжег мангал, после чего его мать хотела поправить угли клюшкой, но из-за этих манипуляций мангал развалился.

От неожиданности мужчина уронил канистру с бензином, которую держал в руках. Пламя моментально перекинулось на пожилую женщину.

Следователи начали проверку, однако потерпевшая отказалась от медэкспертизы, а свидетели подтвердили, что все произошло действительно случайно.