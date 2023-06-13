Мужчина случайно застрелил собственную трехлетнюю дочь в Красноярском крае

Он разряжал охотничье ружье, и в результате этого произошел выстрел.

Инцидент произошел прошедшей ночью почти в ста километрах от поселка Носок, который расположен в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе. Девочка находилась там вместе со своей семьей на рыболовецкой точке. Глава семейства взялся разряжать ружье, которое хранилось у него совершенно незаконно. В результате произошел выстрел. Дробь попала ребенку в спину и голову. Сразу после этого родители девочки доставили ее в ближайшее медицинское учреждение.

«Девочка была доставлена родителями в больницу с огнестрельными ранами. Спасти ее не удалось», - сообщила прокуратура Красноярского края.

Теперь правоохранителям предстоит большая проверка. Они оценят исполнение родительских прав по отношению к погибшему ребенку, а также проверят, как в регионе поставлен учет огнестрельного оружия. В отношении виновного мужчины уже возбуждено уголовное дело об убийстве.