Мужчина украл бархатные шторы, постельное белье и алкоголь из подмосковного магазина

Подмосковные росгвардейцы задержали 33-летнего мужчину, который подозревается в краже товаров из гипермаркета в Котельниках, сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранителей вызвал охранник магазина. Он рассказал, что неизвестный прошел мимо кассовой зоны с большим пакетом, не оплатив товар.

Выяснилось, что злоумышленник украл в том числе бархатные шторы, постельное белье и алкоголь. Мужчину задержали и доставили полицию.

По факту произошедшего начата проверка.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья, который бросил боевую гранату в сторону магазина в Волоколамске, получил семь лет колонии общего режима.