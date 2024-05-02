Устроивший взрыв у магазина житель Подмосковья получил семь лет колонии

Жителя Волоколамска приговорили к семи годам колонии общего режима за хулиганство, незаконное ношение взрывных устройств и умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Преступление произошло около месяца назад. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в один из продуктовых магазинов. Он вел себя агрессивно и спровоцировал продавца на конфликт. Работники торговой точки попросили злоумышленника покинуть помещение.

После этого осужденный взял из тайника в гараже боевую ручную гранату, вернулся к зданию магазина, выдернул чеку и бросил взрывное устройство. Граната сдетонировала. В результате осколками были повреждены здание торговой точки и автомобиль, припаркованный рядом.

Ущерб от действий злоумышленника составил более восьмисот тысяч рублей, уточнили в надзорном ведомстве. Приговор суда пока не вступил в законную силу.