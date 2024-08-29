Мужчина украл пирожные и косметику на пять тысяч рублей из магазина в Коломне
Фото: [управление Росгвардии по Московской области]
В Коломне задержали 26-летнего местного жителя, который подозревается в краже кондитерских изделий и косметики из сетевого магазина.
Как сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области, воришку задержали прямо на выходе из торговой точки.
Злоумышленника доставили в полицию, начата проверка.
Ранее в Подмосковье задержали женщину, которая украла из магазина дорогостоящую бутылку виски и несколько пачек кофе.