Задержана женщина, укравшая виски и несколько пачек кофе из подмосковного магазина
Фото: [управление Росгвардии по Московской области]
В Подмосковье задержали 42-летнюю жительницу Пермского края, которая подозревается в краже из магазина в Коломне.
Как сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области, женщина сложила в сумку бутылку виски и несколько пачек кофе, а после вышла за кассовую линию, не оплатив товар.
Злоумышленницу заметили сотрудники магазина. Правоохранителей вызвал администратор торговой точки. Подозреваемую задержали и доставили в полицию. По факту случившегося начата проверка.
Ранее подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который находится в федеральном розыске за кражу.