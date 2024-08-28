Задержана женщина, укравшая виски и несколько пачек кофе из подмосковного магазина

В Подмосковье задержали 42-летнюю жительницу Пермского края, которая подозревается в краже из магазина в Коломне.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области, женщина сложила в сумку бутылку виски и несколько пачек кофе, а после вышла за кассовую линию, не оплатив товар.

Злоумышленницу заметили сотрудники магазина. Правоохранителей вызвал администратор торговой точки. Подозреваемую задержали и доставили в полицию. По факту случившегося начата проверка.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который находится в федеральном розыске за кражу.