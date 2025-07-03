Мужчина в больнице Иркутска напал с ножом на медработников и ранил двух женщин

В иркутской больнице № 8 произошло ЧП. Там вооруженный ножом мужчина напал на медицинский персонал и ранил двух женщин. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел утром в четверг, 3 июля. Мужчина вооружился ножом и газовым баллончиком, после этого он напал на заместителя главного врача и ее секретаря. Обе женщины получили ранения и были госпитализированы. Теперь медики пытаются спасти им жизни. Нападавший на медперсонал мужчина был задержан.

«В настоящее время следователи проводят все необходимые следственные действия. Задержанного в ближайшее время доставят в следственный отдел для допроса», — указали журналистам.

В отношении злоумышленника уже возбудили уголовное дело по статье о попытке убийства двух и более лиц.

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