Мужчина в Бурятии признан виновным в убийстве своей дочери

В Бурятии вынесен обвинительный приговор местному жителю, признанному виновным в смерти своей месячной дочери. Информацию об этом предоставили в пресс-службе следственного комитета республики.

Следствие установило, что трагедия произошла в улусе Дэдэ-Ичетуй 31 августа 2024 года. Подсудимый вместе со своей сожительницей употреблял алкогольные напитки, после чего между ними возник конфликт.

В состоянии алкогольного опьянения мужчина выместил злость на месячном ребенке. Он нанес девочке телесные повреждения, не совместимые с жизнью, а затем спрятал тело.

Беспокойство о местонахождении младенца проявила соседка, навестившая пару. Отсутствие ребенка вызвало у нее подозрения, и она обратилась в правоохранительные органы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тело погибшей девочки на веранде. По решению суда, виновный проведет 14 лет в исправительной колонии строгого режима.

