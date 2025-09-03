Посетитель кафе в Новокузнецке устроил резню с двумя ножами

В Новокузнецке правоохранительные органы выясняют детали зверского инцидента, произошедшего в одном из городских кафе. Информацию об этом распространили через телеграм-канал 112.

Согласно информации, опубликованной каналом, один из клиентов кафе, выйдя на улицу после еды, чтобы покурить, вернулся внутрь. Преодолев стойку, он проник в кухонное помещение, где, схватив два ножа, напал на находящихся там людей, попутно разрушая все вокруг.

Преследуя сотрудников с целью нанести им колотые раны, он не смог их догнать, однако находившаяся в подсобном помещении девушка оказалась беззащитной перед его жестокостью.

Правоохранители задержали злоумышленника, и в настоящее время ведется расследование уголовного дела.

Ранее сообщалось, что директора магазина обвинили в жестоком убийстве покупателя в Подмосковье.