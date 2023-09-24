Мужчина в Испании умер после удара рогами быка в ходе фестиваля

В автономном сообществе Валенсия в Испании в ходе фестиваля бык проткнул рогами 61-летнего участника соревнования. Об этом сообщает газета ABC .

Отмечается, что инцидент произошел в рамках народных гуляний в муниципалитете Ла-Побла-де-Фарнальс.

Уточняется, что мероприятие Bous al carrer представляло собой забег с быками.

Добавляется, что пострадавшему была проведена экстренная операция в местной больнице, но он скончался от полученных травм.