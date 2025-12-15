Мужчина в Волгограде врезался на машине в памятник и чудом избежал пожара

В Волгограде произошло опасное дорожно-транспортное происшествие, водителю которого чудом удалось избежать гибели в огне. Мужчина на автомобиле на большой скорости врезался в монумент, расположенный в центре перекрестка. Кадры экстренного происшествия были опубликованы в Telegram-каналах

На видеозаписи, сделанной, предположительно, регистратором или свидетелем, видно, как машина, почти не снижая скорости, въезжает в основание памятника. От мощного удара транспортное средство подбрасывает, из-под днища выбиваются снопы искр. После полной остановки из салона начинает валить густой дым, что создало реальную угрозу мгновенного возгорания и гибели водителя.

По информации источника, волгоградец в результате инцидента получил травмы. Его оперативно извлекли из поврежденного автомобиля и доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Обстоятельства произошедшего, включая возможные причины выезда на запрещенную территорию и скорость движения, выясняют сотрудники правоохранительных органов.

