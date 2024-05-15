Мужчина взорвал страйкбольную гранату в подмосковном военкомате

Мужчина взорвал страйкбольную гранату в одном из подмосковных военкоматов. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщил ТАСС .

Уточняется, что инцидент произошел в Раменском. По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину задержали, объяснить мотивы своего поступка он не смог. Также известно, что в военкомат он явился для того, чтобы закрыть больничный лист.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, добавил собеседник агентства.