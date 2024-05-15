Мужчина взорвал страйкбольную гранату в подмосковном военкомате
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Мужчина взорвал страйкбольную гранату в одном из подмосковных военкоматов. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщил ТАСС.
Уточняется, что инцидент произошел в Раменском. По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчину задержали, объяснить мотивы своего поступка он не смог. Также известно, что в военкомат он явился для того, чтобы закрыть больничный лист.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, добавил собеседник агентства.