Мужчина запустил стозалповый фейерверк в своей квартире, вызвав возгорание

В Удмуртии произошел чрезвычайный случай, который едва не закончился трагедией. В городе Глазове местный житель устроил масштабный фейерверк прямо в собственной квартире, что привело к серьезному пожару. Об инциденте сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Как позднее выяснили спасатели, 43-летний мужчина решил запустить в гостиной своей квартиры мощный салют, рассчитанный на сто залпов. Первыми тревогу забили соседи, которые вызвали экстренные службы. Они рассказали, что сначала услышали серию громких хлопков из соседней квартиры, а вскоре почувствовали отчетливый запах дыма и гари.

Хозяин квартиры успел самостоятельно покинуть горящее помещение до прибытия пожарных расчетов. Однако внутри жилища ситуация была критической: помещение было заполнено плотным едким дымом, а открытое пламя уже перекинулось на мебель. При осмотре квартиры спасатели обнаружили домашнего кота, который не подавал признаков жизни. Оперативные действия пожарных позволили спасти животное — питомца удалось реанимировать на свежем воздухе.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Спасатели в очередной раз напоминают гражданам о недопустимости использования пиротехнических изделий в закрытых помещениях и о соблюдении правил пожарной безопасности.