ФСБ задержала 23-летнюю россиянку во время подготовки теракта
В Петербурге задержали 23-летнюю россиянку, готовившую теракт по заданию Киева
Фото: [Медиасток.рф]
В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 23-летнюю гражданку России, которая, как утверждают, готовила террористический акт против работника оборонного завода по указанию украинских спецслужб. Об этом проинформировали в пресс-службе ФСБ.
По информации ведомства, в июне 2024 года задержанная сама вышла на связь с представителем спецслужб Украины через интернет-мессенджер, выразив желание участвовать в диверсионной и террористической деятельности. В качестве мотивации она указала стремление покинуть Россию и получить гражданство одной из стран Евросоюза.
Согласно полученным инструкциям, она оставляла проукраинские надписи в общественных местах в Московской области и пыталась совершить поджог на объекте железнодорожной инфраструктуры.
В апреле 2025 года она переехала в Санкт-Петербург, где осуществляла наблюдение за сотрудником оборонного предприятия, планируя подорвать его автомобиль с использованием самодельного взрывного устройства. В момент установки взрывчатки под машину потенциальной жертвы она была задержана сотрудниками ФСБ.
Следственным отделом УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Подозреваемая находится под стражей.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств преступлений, сбора доказательств о возможной госизмене и установления личностей заказчиков.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Ленобласти за призывы к терактам.