ФСБ задержала 23-летнюю россиянку во время подготовки теракта

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 23-летнюю гражданку России, которая, как утверждают, готовила террористический акт против работника оборонного завода по указанию украинских спецслужб. Об этом проинформировали в пресс-службе ФСБ.

По информации ведомства, в июне 2024 года задержанная сама вышла на связь с представителем спецслужб Украины через интернет-мессенджер, выразив желание участвовать в диверсионной и террористической деятельности. В качестве мотивации она указала стремление покинуть Россию и получить гражданство одной из стран Евросоюза.

Согласно полученным инструкциям, она оставляла проукраинские надписи в общественных местах в Московской области и пыталась совершить поджог на объекте железнодорожной инфраструктуры.

В апреле 2025 года она переехала в Санкт-Петербург, где осуществляла наблюдение за сотрудником оборонного предприятия, планируя подорвать его автомобиль с использованием самодельного взрывного устройства. В момент установки взрывчатки под машину потенциальной жертвы она была задержана сотрудниками ФСБ.

Следственным отделом УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Подозреваемая находится под стражей.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств преступлений, сбора доказательств о возможной госизмене и установления личностей заказчиков.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Ленобласти за призывы к терактам.