В Пушкино направили в суд дело автора произведения с призывами к экстремизму

Пушкинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 45-летнего автора литературного произведения, содержащего призывы к осуществлению экстремистской деятельности, ее обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в период с января 2020 года по декабрь 2023 года обвиняемая под псевдонимом Алена Полынь создала литературное произведение «Мое имя Полынь», которое содержало возбуждение ненависти и вражды, угрозы и призывы применения насилия и унижало достоинство священнослужителей традиционных религий. После этого женщина обратилась в издательство, которое выпустило ее произведение тиражом около 200 экземпляров. Книги были размещены для продажи на одном из маркетплейсов.

Обвиняемая не признала вину, ее дело направили в Ивантеевский городской суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.