Мужчину и подростка госпитализировали в столице из-за взрыва пиротехники

Мужчина и подросток в столице были госпитализированы из-за взрыва петард прямо у них в руках. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что трагедия произошла в столичном районе Северный.

Добавляется, что в связи с тем, что мужчина не успел кинуть петарду до взрыва, у него сильно разворотило левую руку, а осколок хлопушки застрял в кисти.

Уточняется, что изначально мужчина отказывался обращаться к медикам, посчитав, что рана заживет сама, однако его состояние ухудшилось.

Поясняется, что также в районе Дмитровского шоссе 16-летний подросток нашел петарду и решил ее поджечь. Она также взорвалась у него в руках, после чего с травмами левой руки он был госпитализирован.